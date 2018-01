Oscar é o cestinha do Brasileiro O cestinha do Brasileiro, após dez rodadas e 80 jogos, é Oscar Schmidt, do Flamengo/Petrobrás, com média de 34,4 pontos por partida (241 no total). O primeiro nos rebotes é o pivô Valtão, do Pinheiros, com 10,4 (104). O líder nas assistências é o armador Valtinho, do Unit/Uberlândia, com 9,2 (83). O ala/armador Farabello, do Vasco, com 2,8 (14), é o destaque nas bolas recuperadas. Os melhores no bloqueio e nas enterradas são os pivôs Alírio, do Mogi/UBC/D?Avó, e Tiagão, do COC/Ribeirão Preto, com 4,1 (37) e 1,3 (12), respectivamente. O time de Franca tem o ataque mais eficiente (média de 98,8 pontos por jogo). O pior ataque é do ACF/Campos (82,5). O Universo/Minas é dono da melhor defesa (83) e o Flamengo/Petrobrás, da defesa mais vazada (98,6). O Unit/Uberlândia segue como líder invicto do Nacional, com 18 pontos (9 vitórias). A seguir vêm o Universo/Ajax, com 17 (7 vitórias e 3 derrotas), e o Uniara/Araraquara, com 16 (7 vitórias e 2 derrotas).