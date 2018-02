Oscar faz 32 pontos e Fla bate Vasco Com 32 pontos do veterano Oscar, o Flamengo derrotou, nesta sexta-feira à noite, no Maracanazinho, o Vasco por 105 a 98. O líder Uberlândia conquistou a 17ª vitória, em 19 partidas, ao bater o Minas por 80 a 73. Confira os demais resultados da rodada do Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete: Campos 95 x 71 Ulbra; Ribeirão Preto 100 x 98 Casa Branca; Limeira 89 x 84 Araraquara; Pinheiros 66 x 74 Franca; Londrina 82 x 96 Bauru; e Ajax 94 x 80 Bandeirante.