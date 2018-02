Oscar faz sua despedida das quadras O tempo vai passando e as pessoas vão ficando nostálgicas. Nada mais natural que isso ocorresse também com Oscar Schmidt, o principal jogador da história do basquete brasileiro. Neste domingo, a partir das 13 horas, em Brasília, no Ginásio Maristão, ele, aos 46 anos, faz seu último jogo - pelo menos é isso o que garante. De um lado estarão alguns de seus companheiros da seleção brasileira de 1987, que entraram para a história ao superarem os imbatíveis norte-americanos na final do Pan de Indianápolis. Do outro, um grupo de amigos do ex-atleta. Ninguém pôs isso em dúvida, mas, de qualquer forma, Oscar se antecipou: "Não vai dar para segurar né, é claro que vou chorar." A sua chamada "despedida oficial" será em Brasília porque foi nesta cidade que ele começou a jogar basquete, no modesto clube Unidade Vizinhança. Com nomes como Guerrinha, Pipoka, Gérson, Carioquinha e Rosa Branca, a partida (que terá transmissão da SporTV), além de prometer bastante emoção, serviu como pretexto perfeito para o astro relembrar antigas histórias. Segundo Oscar, a conquista do Pan de 1987 foi sem dúvida uma das grandes vitórias de sua vida. Mas não se esquece de uma outra; esta, ainda não divulgada. Ele e Pelezinho (um de seus amigos que estará em quadra neste domingo) jogavam pela Faculdade Mackenzie no Torneio Fupe (competição amadora entre as faculdades paulistas). O ano exatamente ele não lembra - "Só sei que eu já era conhecido, estava até na seleção", diz -, mas recorda claramente que, por volta de 1980 ou 81, seu time havia chegado à semifinal do disputado campeonato e, minutos antes do início da partida, só ele e Pelezinho haviam chegado. "Não pensamos duas vezes, fomos para a arquibancada e perguntamos se tinha alguém com a carteirinha do Mackenzie. Arranjamos três e fomos jogar", conta Oscar. Os escolhidos nunca tinham visto basquete na vida, mas deram para o gasto e evitaram o W.O. "Pedimos para ficarem com os braços levantados e correrem, se conseguissem alguma coisa era lucro." Resumindo a história, o Mackenzie venceu a partida por 4 pontos e, na final, levou o título do torneio (o sexto da carreira do "Mão Santa"). "Foi a conquista mais suada da minha vida", brinca o ex-jogador. O fim de carreira atuando pelo Flamengo também rende boas histórias na boca de Oscar. "Foi lá que fizemos o treino mais longo de todos os tempos. Das 10 da manhã até as 8 da noite", afirma. Foi assim, conta ele: "Nós treinávamos em dois períodos, das 10h às 12h e das 18h às 20h. Aí, deu meio-dia e eu fui embora, estava meio cansado." Aqui, uma explicação: sempre depois dos treinos, o ala costumava ficar arremessando sozinho, aprimorando seu principal fundamento, mas nesse dia em questão, resolveu ir para casa. Rato (companheiro de equipe e de seleção e que também estará neste domingo no Maristão), porém, o desafiou a continuar. Oscar voltou e convocou todos os outros jogadores a treinarem também. "Agora ninguém sai mais. E assim fomos até o fim do dia. Um recorde mundial", diverte-se.