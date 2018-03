Oscar foi cestinha também na Europa Oscar ainda pensou em resistir mais alguns meses em quadra para chegar a incrível marca de 50 mil pontos, em uma carreira construída ao longo de três décadas, mas desistiu. As dores e o desgaste à imagem de quem já jogava com as dificuldades de um atleta de 45 anos seriam maiores. Ninguém duvida da capacidade de Oscar de marcar pontos. Muitos são os recordes que acumulou na carreira, pelos clubes em que jogou e na seleção. Desde que voltou da Europa, em 1995, tem sido o cestinha do Campeonato Brasileiro, todos os anos. Oscar fecha a carreira com 49.703 pontos, provavelmente o maior cestinha do mundo de todos os tempos. Mas essa estatística não é oficial. Uma sala, e grande, foi construída na casa de Oscar, em São Paulo, para guardar o acervo de fitas de jogos, recortes, a cesta que arrancou da tabela e pendurou no pescoço após a vitória no Pan de Indianápolis, em 1987, na histórica derrota imposta aos Estados Unidos, a medalha do mérito olímpico... Ali estão as provas e os símbolos de tantas conquistas, agora valiosas peças de museu. Mas, sem estatísticas oficiais precisas, ainda mais em uma época em que o esporte não era muito organizado, Oscar teve de ir buscando os números, em súmulas que assessores encontravam, em recortes de jornais, com a ajuda de pessoas do basquete, principalmente dos primeiros anos em que jogou no Brasil, entre 1976, quando fez sua primeira partida pelo Sírio, a 1982, quando se mudou para Caserta. Oscar acha que tem mais do que os 49.703 pontos que contabilizou. ?Mas só anotei o que podia comprovar?, afirma. Entre 76 e 82 somou 6.384 pontos que foram mais difíceis de somar. Daí para a frente pode-se dizer que tudo é oficial. Pela seleção foram 7.693 pontos em 326 jogos. A Federação Internacional de Basquete (Fiba) não considera as estatísticas dos campeonatos nacionais dos países associados. Nem mesmo as da NBA, que têm valor próprio, mas pela organização da liga norte-americana. Para a Fiba são estatísticas oficiais apenas as das Olimpíadas, Mundiais e Pans, campeonatos internacionais sob os quais tem controle. Oscar é o recordista de pontos em Olimpíadas ? 55, contra a Espanha, marcados em Seul ? fechou os Jogos de 1988 com a impressionante média de 42,3 pontos por jogo. No Pan-Americano de 1987 fez 53 pontos contra o México e no Mundial da Argentina, em 1990, 52 contra a Austrália. Em 11 temporadas na Itália (a camisa 14, do Caserta e Pavia, foram retiradas, em homenagem) Oscar ultrapassou a barreira dos 12 mil pontos e chegou a 13.957 (números oficiais). Na Espanha, marcou 2009 pontos. Em Copas Européias fez outros 3.570 pontos) Também são oficiais os números pós-europa, nos brasileiros e estaduais que disputou desde então: pelo Corinthians (4.270 pontos), Barueri (4.613) e Flamengo (7.247).