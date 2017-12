Oscar não impede derrota do Flamengo Os 29 pontos marcados por Oscar Schmidt, cestinha do jogo, não asseguraram ao Flamengo a vitória sobre o Vasco na primeira partida da série melhor-de-cinco que vai definir o campeão carioca de basquete. Mesmo com os salários atrasados, o grupo do Vasco levou o clube à vitória por 113 a 107 (53 a 53), neste domingo, no Ginásio do Maracanãzinho. O segundo jogo da final será na terça-feira, às 20 horas, no mesmo local. Enquanto disputa o Carioca, Oscar planeja realizar o sonho de jogar uma partida oficial ao lado do filho, Felipe, antes de se aposentar. Oscar já anunciou que vai deixar as quadras após o Campeonato Nacional, de janeiro a junho. Felipe completa 16 anos em fevereiro e, com isso, poderá ser inscrito pelo Flamengo no grupo que disputará o Nacional.