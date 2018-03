Oscar pode adiar a aposentadoria Oscar Schmidt, cestinha do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, com 994 pontos (média de 33,1 por jogo), aos 45 anos, poderá fazer a sua última partida oficial. Em caso de nova derrota, o Flamengo Petrobrás estará eliminado e o ?Mão Santa? pode anunciar sua aposentadoria. O Universo/Minas fica com a vaga na semifinal se derrotar o Flamengo, nesta quarta-feira, às 20h30, em Belo Horizonte ? lidera a série melhor-de-cinco jogos por 2 a 0. Com mais uma vitória assegura presença na final. Oscar não fala abertamente sobre o futuro. Pensa em voltar para São Paulo, onde fixou residência quando retornou da Europa em 1995. Poderá ficar por uns tempos nos Estados Unidos, acompanhando mais de perto a carreira do filho Felipe, que estuda e joga basquete em Saint Petersburg. Apesar de desejar deixar as quadras, o maior cestinha do Brasil de todos os tempos está a 329 pontos de completar 50 mil, o que é tentador (soma 49.671 pontos em 1.613 jogos, segundo estatística pessoal). Para obter a façanha, Oscar teria de atuar no próximo campeonato carioca, no segundo semestre, um torneio de adversários fracos ? Vasco e Campos são os únicos times no mesmo nível do Flamengo ? e com jogos apenas no domingo. O contrato de Oscar com o Flamengo vai até o fim de junho e teria de ser renovado. Na última partida que o time fez pela fase de classificação no Ginásio da Gávea, Alexey pegou o microfone, no final, para dizer aos torcedores que aquela poderia ter sido a despedida de Oscar em casa. Em coro a torcida gritou ?au, au, au, disputa o estadual?. Para sobreviver no Campeonato Nacional, o Flamengo terá de vencer três jogos consecutivos, algo que parece improvável, se considerado os confrontos entre as equipes ? nas quatro vezes em que se enfrentaram no Nacional, o Minas venceu. Os playoffs seguem nesta quinta-feira, com o terceiro confronto entre Universo/Ajax e Londrina/Aguativa, às 18 horas, em Goiânia (com SporTV). A série melhor-de-cinco está empatada por 1 a 1.