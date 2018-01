Oscar pode se aposentar nesta 3ª Oscar Schmidt, o maior cestinha brasileiro de todos os tempos, entra em quadra nesta terça-feira, defendendo o Flamengo/Petrobrás contra o COC/Ribeirão Preto, na que pode ser a última partida oficial da carreira. Oscar, de 44 anos, anunciou a despedida das quadras no início da temporada, mas a data depende da atuação do Flamengo no Campeonato Nacional. O time voltou a perder, neste domingo, em Ribeirão Preto, desta vez por 103 a 82 (54 a 35), na segunda partida da série melhor-de-cinco das quartas-de-final. Agora, o COC vence o playoff por 2 a 0. As equipes jogam nesta terça-feira, às 20 horas (com SporTV), em Ribeirão Preto. Com o resultado deste domingo, o COC ficou perto da vaga para a semifinal e deixou o Flamengo em situação complicada, pois terá de vencer os próximos três jogos para continuar no Nacional. ?Não ganhamos nada. O Flamengo é excepcional, tem ótimo elenco. Precisamos manter a tranqüilidade e a determinação para vencer mais um jogo e garantir presença na semifinal?, afirmou o lateral Renato, de Ribeirão. A segunda rodada das quartas-de-final será completada nesta segunda-feira com dois jogos, às 20 horas: Vasco x Fluminense, no ginásio do Tijuca, no Rio, e Unit/Uberlândia x Uniara/Fundesport, no ginásio do Uberlândia. Sábado, na primeira rodada, o Fluminense derrotou o Vasco por 79 a 70, enquanto o Uniara, em casa, superou o Uberlândia por 82 a 78.