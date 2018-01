Oscar recua e adia final de carreira O cestinha Oscar anunciou nesta quinta-feira no Rio de Janeiro que adiou por tempo indeterminado o projeto de abandonar a carreira. Várias razões, segundo ele, contribuíram para a decisão, mas a principal delas teria sido a opinião de sua mulher, Cristina, que o teria convencido a continuar. Oscar confirmou que vai jogar pelo Flamengo no campeonato Estadual do Rio - previsto para o período de setembro e dezembro - e só depois disso vai tomar uma decisão a respeito. O ala disse que não pretende mais marcar data para a aposentadoria. Segundo ele, isso pode ocorrer ?a qualquer momento?. Aos 44 anos, Oscar contou que já estava se preparando para deixar as quadras e revelou ter metas ambiciosas. Disse que já ocupa um cargo de dirigente no Flamengo, ao trabalhar no desenvolvimento de um projeto para o esporte amador do clube. Afirmou ainda que, assim que parar de vez, vai começar a trabalhar para assumir a presidência da Confederação Brasileira de Basquete (CBB). O jogador pretende chamar a ex-jogadora Hortência para trabalhar com ele na entidade. Oscar decidiu adiar a aposentadoria depois dos incidentes registrados na partida da última terça-feira, em Ribeirão Preto, no terceiro confronto com o COC/Ribeirão, pelo playoff do Campeonato Brasileiro de Basquete. O jogo, que deveria marcar a despedida do craque, terminou em confusão. Oscar foi expulso e os jogadores do Flamengo abandonaram a quadra, inconformados com supostos erros do juiz. O jogador disse que sua vida sempre foi o basquete, e que, por causa disso, não poderia deixar uma imagem ruim. ?Não vou admitir encerrar minha carreira porque um juiz entrou desequilibrado em uma partida?, disse, ele referindo-se ao árbitro Francisco Ferreira Lima. ?Todos os campeonatos de ponta no mundo inteiro, os juízes são profissionais. Só aqui não?, reclamou. A partida, disputada no Ginásio da Cava do Bosque, em Ribeirão Preto, foi suspensa quando faltavam 3min50 e o Flamengo perdia por 84 a 78. Reclamando muito dos critérios da arbitragem, o time carioca abandonou a quadra. Na súmula, o placar foi de 20 a 0 para o Ribeirão. Com isso, o time paulista se classificou para a semifinal do Campeonato Brasileiro após fechar o playoff em 3 a 0.