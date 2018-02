Oscar reverencia seus próprios ídolos O maior nome do basquete nacional em todos os tempos escolheu este domingo não para se despedir oficialmente, conforme anunciava o evento Oscar Entre Amigos, realizado em Brasília, mas sim para reverenciar seus próprios ídolos. Reverenciar, agradecer pessoas como seu tio Alonso, que o incentivou a jogar basquete; Rosa Branca, atleta que lhe serviu de inspiração no início de carreira e, entre vários outros, Laurindo Miúra, técnico do modesto Unidade Vizinhança, clube brasiliense onde Oscar, aos 13 anos, deu os primeiros passos no esporte que o consagraria. Aos 46 anos, um pouco mais gordo e com a barriga ligeiramente proeminente, ele garante que não fará uma nova despedida. "Eu só corria e me exercitava para ser campeão, hoje não vou perder tempo com isso, não tenho mais paciência." Pretende se dedicar às palestras motivacionais que vem dando em empresas e, quem sabe, futuramente, administrar seu próprio time. O ginásio Maristão ficou lotado (mais de 4 mil pessoas) para assistir à partida. De um lado, uma equipe formada por jogadores da seleção brasileira que venceu os Estados Unidos na final do Pan de 1987 (Guerrinha, Pipoka, Cadum, Gerson, Paulinho Vilas Boas...), reforçada por Felipe e Luís Felipe Schmidt, respectivamente filho e irmão do homenageado, contra um selecionado de Amigos de Oscar. O resultado, 92 a 64 para a seleção, conta pouco, o que valeu foram os 43 pontos e as sete cestas de três do maior cestinha da história e a irreverência e camaradagem entre os atletas. Antes do jogo, Oscar chamou à quadra duas pessoas essenciais em sua trajetória. Primeiro Ari Vidal, o técnico que por mais tempo o treinou na seleção. Depois, Miúra, que lhe "desengonçou", segundo o próprio ex-jogador define a contribuição do paulistano, filho de japoneses, que o conheceu no Unidade Vizinhança, há 33 anos. Miúra, atualmente se locomovendo em cadeira de rodas por causa de um acidente automobilístico que o deixou paraplégico, voltou este ano a treinar os garotos do Vizinhança. É um fã incondicional do "Mão Santa", o atleta mais dedicado que conheceu e se lembra nitidamente das "técnicas alternativas" empregadas para desenvolver o potencial de Oscar. "Ele era muito durão e, como ele não conseguia curvar, eu joguei umas pedras na quadra e o obriguei a bater bola e pegar as pedras ao mesmo tempo. Era uma coisa lógica e ele aprendeu rápido." Outra deficiência também foi logo corrigida. "Ele era altão, tinha mais de 1,90 metro com 13 anos, mas arremessava com a mão em baixo. Então eu o convenci de que, se levantasse a mão, ninguém ia pegar a bola dele." Além de utilizar pedras, Miúra costumava vendar os aspirantes a jogador, "para eles saberem, sem ter de olhar, onde estava a bola e de onde vinham os jogadores". Ele explica que tal treinamento era aplicado a todos, porém... "Ele treinava muito mais que os outros, era incansável, foi a pessoa mais dedicada que já vi até hoje." Ari Vidal disse o mesmo, com outras palavras. O personagem principal da festa foi bastante homenageado, chorou e fez chorar Cristina, a esposa que, sem ela, não teria chegado onde chegou (palavras que não se cansa de repetir), emocionou a todos, entre os quais Rosa Branca, ídolo da seleção brasileira nas décadas de 60 e 70 e bastante aplaudido após acertar sua primeira cesta, e Nenê Hilário, o pivô brasileiro do Denver Nuggets, que assistiu ao jogo e foi bastante elogiado por Oscar. Na entrevista coletiva após a partida, Oscar contou que tem conversado bastante com o jovem Nenê, de 21 anos, e o aconselhou a dar mais atenção à seleção brasileira. Na sexta-feira, o Mão Santa havia reclamado que, hoje em dia, ninguém mais quer saber da seleção e os atletas só pensam em jogar na NBA. "A gente tem de ser patriota e está faltando isso nos atletas de hoje."