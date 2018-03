Oscar Schmidt é homenageado em jogo do Brooklyn Nets na NBA

A semana de homenagens para Oscar Schmidt na NBA começou nesta segunda-feira. O 'Mão Santa' recebeu uma camisa personalizada - com o número 14 e o sobrenome às costas - do Brooklyn Nets, antigo New Jersey Nets, equipe que o selecionou no Draft de 1984, antes do jogo contra o Memphis Grizzlies, no Barclays Center.

O ex-jogador foi saudado pelo público e se emocionou. Oscar nunca atuou na maior liga de basquete do mundo. Apesar de escolhido pelos Nets na sexto rodada (131º posição), o brasileiro recusou a NBA para poder atuar na seleção brasileira, uma vez que as regras da Federação Internacional de Basquete (Fiba) da época não permitiam que atletas profissionais participassem de competições internacionais por seus países.

Antes de entrar em quadra para ser homenageado, Oscar ainda participou de uma sessão de autógrafos com torcedores dos Nets na loja principal da arena, onde sua camisa também estava à venda. O 'Mão Santa' ainda se encontrou com o argentino Luis Scola, que atua no Brooklyn, que é fã do brasileiro e inclusive participou do momento da homenagem.

A próxima homenagem da NBA ao ex-jogador será na sexta-feira, quando Oscar vai participar do 'Jogo das Celebridades', evento com atores, cantores e ex-atletas que faz parte do All-Star Weekend, no Mercedes-Benz Superdome, em New Orleans.