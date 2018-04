Oscar Schmidt luta contra câncer no cérebro

SÃO PAULO - O ex-jogador de basquete Oscar Schmidt se submeteu a uma cirurgia para a retirada de um nódulo da cabeça no dia 30 de abril, no Hospital Sírio Libanês. A informação foi divulgada pelo apresentador de televisão Fernando Vanucci em sua página no Facebook.

Oscar está sendo submetido a sessões de quimioterapia.

Em maio de 2011, Oscar já havia passado por cirurgia no cérebro para retirada de um tumor benigno na parte frontal da cabeça, no lado esquerdo. O nódulo foi descoberto quando o jogador passou mal na banheira de um spa dos Estados Unidos. O diagnóstico foi feito naquele país. Oscar retornou ao Brasil e retirou o nódulo cinco dias depois, no Albert Einstein.

Oscar não se encontra mais no hospital, que não tem autorização para divulgar qualquer informação a respeito.