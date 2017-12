Ourinhos abre vantagem no basquete Jogando em casa, neste domingo, o Ourinhos derrotou São Caetano por 83 a 52 e fez 2 a 1 na série melhor-de-cinco jogos pelas semifinais do Campeonato Paulista Feminino de Basquete. As duas equipes voltam a jogar na terça-feira, em São Caetano do Sul. Enquanto isso, Americana já está garantida na final, após eliminar Santo André.