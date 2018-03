Ourinhos acerta contratação de Janeth Em maio, o time de Ourinhos deverá ter o reforço de Janeth Arcain, o maior nome do basquete brasileiro. A lateral está acertando para jogar os playoffs do Campeonato Paulista. "Hoje acertei verbalmente com Ourinhos. Ainda nesta semana a Janeth assinará o contrato, para se apresentar ao time em 1º de maio", contou Karine Batista, empresária da jogadora, que deve ser a comandante em quadra do time brasileiro na Olimpíada de Atenas, em agosto. Ourinhos folga na rodada desta quinta-feira do campeonato estadual. Atual campeã brasileira e paulista, a Unimed/Americana vai a Guarulhos enfrentar a Guaru/São Paulo às 20h. O time de Americana, comandado pelo técnico Paulo Bassul, divide a liderança com o Pão de Açúcar/Ourinhos. Os dois times somam seis vitórias e um derrota, com 13 pontos. O Guarulhos está na sétima posição, com sete pontos. "A meta é continuar na briga pela liderança para conquistar todos os títulos", disse Paulo Bassul. O time de Americana terá pelo menos quatro reforços para disputar os playoffs do Paulista e o Mundial Interclubes, em maio. Os nomes, porém, o treinador não adianta, "porque nenhum contrato foi assinado". Neste ano, Bassul perdeu sua principal jogadora, Micaela, para o Reggio Emilia, da Itália. Mas, se o grupo perdeu uma jogadora, o time acabou crescendo. "A Sílvia (lateral) evoluiu muito. Está entre as melhores cestinhas da competição", afirmou o treinador. Em outra partida desta quinta-feira, a Black&Decker/Jundiaí (sexta colocada) busca sua reabilitação enfrentando o Santa Maria/São Caetano (terceiro), às 20h, em Jundiaí. Nacional Masculino - Haverá só um jogo nesta quinta-feira. Em São Paulo, o Paulistano recebe o Tijuca às 20h. Os times estão fora da zona de classificação para os playoffs. O Paulistano é o 12º colocado, com 36,0% de aproveitamento - oito vitórias e 14 derrotas. O Tijuca é o 14º, com 33,3% de aproveitamento - oito vitórias e 16 derrotas. A Unit/Uberlândia segue na liderança com 78,9% de aproveitamento, seguida do Flamengo, com 76,0%, e da Universo/Ajax, com 70,8%.