Ourinhos amplia série invicta no Nacional O Ourinhos ganhou por 86 a 49 do Wimpro/Guarulhos nesta quinta-feira à noite, em casa, e manteve a liderança e os 100% de aproveitamento no Nacional de basquete feminino. Agora, o time do interior paulista acumula a série de 11 vitórias em 11 jogos. As outras partidas da noite foram: APUC/Goiás (GO) 55 x 123 Jesus/CELT/Catanduva (SP), em Goiânia; Associação/São Bernardo (SP) 60 x 69 Limpol/São Caetano (SP), em São Bernardo; e Sport Recife (PE) 61 x 59 Santo André (SP), em Recife.