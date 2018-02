Ourinhos bate o Sport com placar centenário pelo Nacional O FIO/Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos confirmou seu favoritismo e venceu por 104 a 65 o Faculdade Maurício de Nassau/Sport, no primeiro jogo das semifinais do Nacional feminino de basquete, disputada neste sábado no Ginásio Monstrinho, em Ourinhos, interior do Estado de São Paulo. Uma vitória tranqüila, com diferença de 39 pontos, graças à boa atuação de Lisdeivi, cestinha da partida com 21 pontos e dois rebotes. Pelo lado do time pernambucano, quem se destacou foi Aninha, que marcou 16 pontos e conseguiu oito rebotes, mas não conseguiu evitar a contagem centenária. Agora, o time do técnico Paulo Bassul está a duas vitórias de garantir a vaga na final do torneio. O segundo jogo desta série (melhor de cinco) acontecerá na segunda-feira, às 20 horas, novamente em Ourinhos. Neste domingo, Catanduva Basquete Clube e Limpol/São Caetano, às 13 horas, abrem a outra semifinal.