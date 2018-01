Ourinhos conquista título paulista Ourinhos ganhou de forma invicta, nesta sexta-feira, o seu quarto título de campeã paulista feminina de basquete - tinha conquistado o torneio em 2000, 2002 e 2004. A FIO/Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos derrotou o SME Ribeirão Preto por 83 a 49, placar que mostra a diferença de nível técnico entre a campeã e as demais equipes que disputaram o Estadual. Ourinhos ganhou os 18 jogos que disputou na fase de classificação, eliminou Piracicaba e São Caetano (2 a 0) no playoff e fechou por 3 a 0 a série final melhor-de-cinco contra Ribeirão. "As meninas mereciam uma jornada dessas. O Ribeirão chegou à série A1 agora e foi à final. Está de parabéns", disse o técnico Antônio Carlos Vendramini, de Ourinhos.