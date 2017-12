Ourinhos defende invencibilidade no Nacional Ourinhos, de Janeth e Erika, defende a invencibilidade na sétima e última rodada do turno do Campeonato Nacional de Basquete. Na sexta-feira, o Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos venceu o Lages por 99 a 54 e neste domingo enfrenta o São Paulo/Guaru, em casa, às 15 horas (SporTV). Outros jogos: São Caetano x Lages/Consórcio Battistella, às 10 horas; Databasket/São Bernardo x Unimed/Americana, às 11 horas e Santo André x Black&Decker/Uberaba, às 18 horas.