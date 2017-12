Ourinhos defende liderança no basquete Ourinhos entra em quadra nesta sexta-feira para defender a liderança e Americana para assegurar vaga na semifinal, pela quarta rodada do returno do Campeonato Nacional Feminino de Basquete. Às 20 horas, jogam Databasket/São Bernardo e Lages/Consórcio Battistella, e às 20h30, Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos e Black&Decker/Uberaba, São Caetano e Unimed/Americana (com SporTV). Ourinhos, com dez vitórias, lidera invicto o torneio e está classificado para a semifinal. Americana, vice-líder, com nove vitórias e uma derrota, precisa ganhar mais um jogo para garantir vaga na semifinal. O São Caetano está em quinto. Corinthians ? A equipe do Corinthians/UMC contratou o norte-americano Brent Merritt, camisa nº 18, para reforçar o time na disputa dos playoffs do Campeonato Paulista de Basquete, a partir do dia 13, com a série quartas-de-final. O ala Merritt, de 1,94 m e 34 anos, jogou nos Estados Unidos por 17 anos antes de atuar no Brasil.