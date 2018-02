Ourinhos derrota Americana por 90 a 67 O time de Ourinhos saiu na frente na decisão do título do Campeonato Paulista Feminino de Basquete, ao derrotar, em casa, nesta quinta-feira à noite, no Ginásio Monstrinho, a equipe de Americana, por 90 a 67 (52 a 25). Janeth, com 25 pontos, foi a cestinha da partida. As duas equipes voltam a se enfrentar sábado, às 17h45, em Americana. O time que vencer três jogos primeiro fica com o título.