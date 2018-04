Ourinhos derrota Catanduva e é bicampeão paulista

Em um jogo emocionante e que foi decidido apenas na prorrogação, O Ourinhos bateu, nesta terça-feira, o Catanduva, fora de casa, por 65 a 63 e garantiu o bicampeonato do Paulista feminino de basquete. As equipes se alternaram na frente do placar durante toda a partida. Ourinhos terminou na frente (29 a 25), mas na volta as donas da casa, empurradas por sua torcida, conseguiu equilibrar as ações e não fosse por uma cesta de Karen faltando 26 segundos para o final do jogo, que empatou o placar em 58 a 58, Catanduva poderia ter levado a disputa para mais uma partida. Porém, na prorrogação a equipe da casa errou demais e deu a chance que as comandadas por Paulo Bassul - também técnico da seleção brasileira - precisavam. Com uma bola de três certeira de Karen e dois lances decisivos de Chuca e Lisdeivi, as visitantes comemoraram a vitória e o segundo troféu seguido do time de Ourinhos no torneio.