Ourinhos derrota São Caetano por 90 a 70 O time de Ourinhos ficou a uma vitória da final do Campeonato Paulista Feminino de Basquete, ao derrotar, nesta quinta-feira à noite, em seu ginásio, São Caetano por 90 a 70 (40 a 41), no terceiro jogo do playoff semifinal. O quarto duelo será sábado, às 14 horas, no ABC. A cestinha da partida foi Kettynha, de São Caetano, com 22 pontos. Silvinha, com 20 pontos, foi a maior pontuadora da equipe de Ourinhos.