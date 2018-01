Ourinhos e Americana buscam desempate Ourinhos e Americana entram em quadra nesta quarta-feira para a terceira partida do playoff decisivo do Nacional Feminino de Basquete. O jogo será às 18 horas, no Ginásio Monstrinho (com SporTV), em Ourinhos. Depois de dois jogos disputados em Americana, a série melhor-de-cinco está empatada por 1 a 1. O FIO/Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos ganhou o primeiro (61 a 56). A Unimed/Americana, o segundo (83 a 73). Em sete edições do Nacional, os times já se enfrentaram 17 vezes, com 9 vitórias para Americana, atual campeã brasileira, e 8 para Ourinhos, que busca o título inédito. O quarto jogo será quarta-feira, às 18h30, em Ourinhos. Jogar duas vezes em casa favorece, mas não se pode acomodar, na opinião da ala Chuca. "Não vale nada sem determinação. Precisamos de atenção na defesa para deixar o ataque fluir, o que não ocorreu no último jogo." A pivô Ega, de Americana, acha que "com tranqüilidade e confiança é possível impor o ritmo de jogo, como na segunda partida", mesmo fora de casa. "Em alguns momentos, perdemos a concentração e deixamos o adversário dominar."