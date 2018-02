Ourinhos e Americana começam a decisão Ourinhos e Americana fazem nesta quinta-feira, às 19h30, o primeiro jogo da final (em melhor-de-cinco) do Estadual Feminino de Basquete, no ginásio Monstrinho, em Ourinhos. A ESPN Brasil transmite ao vivo. O time de Americana, atual campeão paulista e brasileiro, não contará com a armadora Jacque, que sofreu entorse no joelho direito. Como foi convocada pela seleção brasileira para disputar a Olimpíada de Atenas, em agosto, a jogadora fará um tratamento intensivo de fisioterapia durante os próximos 30 dias. Claudinha, contratada recentemente, será a substituta. ?A ausência da Jacqueline é algo com que não contávamos, mas a Claudinha também é uma grande jogadora e, com certeza, será importante nessas partidas finais?, disse o técnico Paulo Bassul. Pelo Nacional Masculino, o Corinthians/Mogi vai a Uberlândia enfrentar o Unit às 20h30 (com SporTV), em busca da segunda vitória na semifinal, em melhor-de-cinco. No primeiro jogo da série, o Mogi venceu por 89 a 68 e surpreendeu a favorita Uberlândia, que encerrou a primeira fase da competição como líder. Para o técnico do Mogi, Edvar Simões, no playoff não há favorito. ?Cada jogo tem a sua história. No primeiro não podíamos perder por hipótese alguma em casa e vencemos. Agora é segurar o psicológico para vencer na casa deles.? O pivô Josuel é o desfalque do Mogi, uma vez que sente fortes dores no pé devido a uma inflamação. ?Nosso time é muito jovem e não tem a experiência dos jogadores do Uberlândia.? O garrafão do Mogi será reforçado por Demétrius e Murilo, revelação do time. Para o pivô Estevam, do Uberlândia, o fator campo pode dar um empurrão ao time, que errou muito no primeiro jogo. ?Vamos tirar proveito do mando de quadra e esquecer a atuação que tivemos no primeiro jogo, quando o ataque e a defesa não funcionaram. A briga no garrafão vai ser dura?, prevê Estevam.