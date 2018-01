Ourinhos e Americana vão decidir Nacional As equipes paulistas do Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos e Unimed/Americana fecharam nesta quarta-feira os playoffs semifinais, por 3 a 0, assegurando vaga na final do Campeonato Nacional Feminino de Basquete. Ourinhos venceu o Black&Decker/Uberaba por 86 a 75, enquanto Americana ganhou do São Caetano por 88 a 73, com 32 pontos de Micaela. O playoff final, que será definido em uma série melhor-de-cinco jogos, começa terça-feira, em Americana. Ourinhos chega à decisão invicto: nesta quarta ganhou a 17ª partida consecutiva na competição. "Fizemos mais uma excelente partida e conseguimos alcançar o objetivo que era decidir o título. A série final contra Americana será difícil, mas temos todas as condições de manter o nosso padrão de jogo e ganhar esse título inédito para Ourinhos", explicou a pivô Erika, que marcou 24 pontos e pegou 13 rebotes. "Será uma final equilibrada. Sabemos do nível do elenco de Ourinhos, mas o nosso pensamento é um só: a vitória. Vamos continuar trabalhando duro nos próximos dias e corrigindo alguns detalhes. Chegou o momento de Americana mostrar a sua força", disse o técnico Paulo Bassul, de Americana.