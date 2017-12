Ourinhos é bicampeão paulista O time de Ourinhos ganhou o bicampeonato paulista feminino de basquete, nesta sexta-feira à noite, ao derrotar, em seu ginásio, Americana, por 79 a 74. Com este resultado, a equipe de Janeth fechou a série melhor-de-cinco por 3 a 1. No primeiro confronto, Ourinhos venceu por 74 a 58, repetindo a vitória no segundo jogo: 77 a 53. Americana venceu a terceira disputa por 95 a 80.