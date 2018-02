Ourinhos e Catanduva vencem na última rodada do Nacional Deu a lógica nas duas partidas disputadas nesta segunda-feira pela 10ª rodada do Campeonato Nacional feminino de basquete. Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos e Padre Albino/Catanduva venceram seus jogos e terminaram a primeira fase na primeira e na segunda posição, respectivamente. O Ourinhos foi a São Caetano do Sul e bateu o Limpol/São Caetano por 71 a 50, fechando a primeira fase com oito vitórias e duas derrotas. Catanduva também ganhou fora de casa: 75 a 70 sobre o Santo André, no ABC paulista. Com isso, também chegou à oitava vitória em 10 jogos, mas perde de Ourinhos nos critérios de desempate. O São Caetano, classificado para as semifinais, terminou em terceiro, com sete vitórias e três derrotas. Já o Santo André ficou com três vitórias e quatro derrotas, em quinto. A quarta e última equipe garantida nas semifinais foi a Fac. Maurício de Nassau/Sport.