Ourinhos e Catanduva vencem no Nacional de basquete

Jogando em casa, o Colchões Castor/FIO/Unimed/Ourinhos ganhou do Santo André por 71 a 65 (39 a 38 no primeiro tempo). A cestinha foi Ariadna Felipe, do Santo André, com 19 pontos. Tayara e Mama foram os destaques de Ourinhos, ambas com 16 pontos.

O VivoSabor/Unimed/Folhamatic/Americana voltou a ser derrotado em casa pelo Açúcar Cometa/Unimed/Catanduva, que venceu por 74 a 73 (31 a 32 no primeiro tempo), no ginásio Centro Cívico. A partida foi definida apenas na prorrogação, após empate por 66 a 66 ao final do segundo tempo. Karla, do Americana, foi a cestinha da partida, com 19 pontos. E Palmira, com 16 pontos, foi a principal jogadora do Catanduva.

O terceiro jogo das duas séries estão marcados para segunda-feira. O Catanduva recebe o Americana a partir das 20 horas e Santo André encara o Ourinhos às 20h30.