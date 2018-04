Ourinhos e Catanduva vencem pelo Nacional de basquete

As equipes de Ourinhos e Catanduva saíram na frente, nesta sexta-feira, nas semifinais do Nacional Feminino de basquete. Com as vitórias, ambos abriram 1 a 0 em suas séries melhor-de-cinco que decidem as finalistas da competição.

Jogando em casa, o Colchões Castor/FIO/Unimed/Ourinhos ganhou do Santo André por 62 a 60 (31 a 41 no primeiro tempo). As cestinhas foram Ariadna Felipe (Santo André) e Tayara Pesenti (Ourinhos) com 15 e 14 pontos, respectivamente. Bethânia Vasconcelos também foi peça importante na vitória da equipe mandante - a armadora anotou um duplo-duplo com 11 pontos e 11 assistências, além de cinco rebotes.

Já o VivoSabor/Unimed/Folhamatic/Americana foi surpreendido em casa pelo Açúcar Cometa/Unimed/Catanduva, que venceu por 75 a 70 (28 a 26 no primeiro tempo), no ginásio Centro Cívico. A cestinha foi a ala/armadora Karla Costa, do Americana, com 39 pontos. Pela equipe de Catanduva, Vanessa Gattei foi a principal pontuadora com 18 pontos.

O segundo jogo das duas séries estão marcados já para este sábado, a partir das 20 horas, novamente nas cidades de Ourinhos e Americana.