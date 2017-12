Ourinhos e Guaru fazem segundo duelo O Pão de Açúcar/Ourinhos pode fechar nesta quinta-feira a série melhor-de-três, contra a Guaru/São Paulo, pelas quartas-de-final do Estadual Feminino de Basquete. A partida será às 19h30, com transmissão ao vivo da ESPN Brasil, no Ginásio Monstrinho, em Ourinhos. O time de Guarulhos perdeu a primeira partida por seis pontos (75 a 69). ?Foi uma bobeada. As meninas podiam ter vencido. Temos esperança de forçar um terceiro jogo nesta quinta?, disse Vilma Bernardes, técnica da Guaru. Com uma equipe renovada, Vilma conta com a Eliane (pivô) e Leila (lateral) ? esta convocada pelo técnico Antônio Carlos Barbosa para defender a seleção brasileira na Olimpíada de Atenas. Na abertura dos playoffs, Eliane marcou 26 pontos e apanhou 14 rebotes. ?O time está se encaixando agora e a presença das duas na equipes tem ajudado o time crescer?, acrescentou a técnica. Na edição passada, o São Paulo não passou da semifinal. ?Este ano temos condições de avançar à final.? Na outra série, o Santa Maria/São Caetano recebe a Black&Decker/Jundiaí. Será a segunda partida da série, às 20h30. O São Caetano tem 1 a 0.