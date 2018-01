Ourinhos e São Caetano começam decisão Ourinhos e São Caetano fazem neste domingo, às 16 horas, a primeira partida da final, em melhor-de-cinco jogos, do Campeonato Nacional Feminino de Basquete. A duelo será no ginásio Monstrinho, em Ourinhos. Na fase de classificação, Ourinhos terminou invicto na liderança, com 16 vitórias. Já o time de São Caetano acabou a primeira fase em segundo lugar, com 14 vitórias e duas derrotas. É a primeira vez que o time de São Caetano chega à final do Campeonato Nacional. Enquanto isso, Ourinhos foi campeão na edição de 2004.