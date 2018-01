Ourinhos e São Caetano fazem 2º jogo da final Ourinhos recebe São Caetano nesta sexta-feira, às 20h30, na segunda partida da série melhor-de-cinco jogos que decide o título do Campeonat Nacional Feminino de Basquete. O time de Ourinhos tem vantagem de 1 a 0 no confronto. No primeiro jogo, disputado no último domingo, Ourinhos venceu por 71 a 52. Enquanto o time busca o bicampeonato no torneio, São Caetano chega pela primeira vez à decisão. ?Todo mundo está falando que Ourinhos será campeão e vamos mesmo buscar o título?, avisou a pivô Lisdeivi, que joga no time que lidera a série final.