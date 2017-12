Ourinhos e São Caetano seguem 100% Ourinhos e São Caetano venceram seus jogos, nesta sexta-feira, e mantiveram o aproveitamento de 100% no Nacional Feminino de Basquete. Ambas as equipes venceram suas quatro primeiras partidas na competição. Jogando em casa, o Ourinhos não teve dificuldades para derrotar o Santa André, que estava invicto, por 89 a 50. Com 17 pontos e 12 rebotes, Lisdeivi foi o destaque da equipe vencedora. Também no interior paulista, o São Caetano passou por Marília por 71 a 62. No outro confronto que fechou a quinta rodada do Nacional, o Sport Recife conseguiu a segunda vitória no torneio ao bater o São Bernardo por 80 a 71.