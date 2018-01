Ourinhos e Uberaba vencem no basquete O time de Ourinhos não teve dificuldades para derrotar São Bernardo, por 111 a 62 (63 a 33) pela segunda rodada do Campeonato Nacional Feminino de Basquete, nesta quinta-feira à noite, em Ourinhos. Na outra partida, o Uberaba ganhou do Lages por 77 a 64 (39 a 31), em Uberaba. A rodada prevê para esta sexta-feira o clássico paulista entre São Caetano x Santo André, em São Caetano, às 19 horas. A partida entre São Paulo/Guaru e Unimed/Americana, marcada para esta quinta, foi adiada em conseqüência da morte da atleta Regininha, de Americana. A nova data será divulgada nesta sexta-feira.