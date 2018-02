Ourinhos e Uberaba vencem no basquete Pelo playoff das quartas-de-final do Campeonato Nacional de basquete feminino, foram realizados mais dois jogos nesta quinta-feira: Ourinhos 103 x 66 Guaru/São Paulo e Santo André 58 x 61 Uberaba. As mesmas equipes voltam a se enfrentar nesta sexta-feira.