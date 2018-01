Ourinhos empata decisão com Americana O time de Ourinhos empatou, nesta sexta-feira à noite, por 1 a 1 a série melhor-de-cinco jogos que definirá o campeão brasileiro de basquete feminino da temporada 2003/2004. Jogando em casa, o Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos venceu a Unimed/Americana por 88 a 74 (49 a 39). Janeth e Silvinha fizeram juntas 46 pontos para Ourinhos, 23 cada uma. Micaela, com 21 pontos, foi a principal marcadora de Americana que havia ganho a primeira partida por 80 a 59. Ourinhos somou a 18ª vitória em 19 jogos no Campeonato Nacional - a única derrota do time na temporada brasileira foi justamente no primeiro confronto dessa série final. Ourinhos volta a jogar em casa, o Ginásio Monstrinho, no terceiro jogo da série decisiva, neste domingo, às 15h30. Como o playoff está empatado haverá a quarta partida, na terça-feira, às 20h30, no Ginásio do Centro Cívico de Americana.