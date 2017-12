Ourinhos está a uma vitória do título Ourinhos está a uma vitória de conquistar o título do Campeonato Paulista Feminino de Basquete. A equipe da pivô Janeth derrotou Americana, na casa do adversário, por 77 a 73 (41 a 39 no primeiro tempo), nesta terça-feira à noite, abrindo 2 a 0 no playoff. O terceiro jogo será nesta quarta-feira, às 20h30, novamente no Ginásio do Centro Cívico de Americana. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN Brasil. Americana precisa vencer para levar a decisão à quarta partida, sexta-feira, em Ourinhos.