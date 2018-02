Ourinhos está a uma vitória do título Se voltar a vencer nesta terça-feira, em casa, o Pão de Açúcar/Fio/Ourinhos comemora o título de campeã paulista feminina de basquete. O time vence a Unimed Americana por 2 a 1 na série melhor-de-cinco do playoff final e faz o quarto jogo nesta terça-feira, às 21 horas, no ginásio Municipal José Maria Pascholaick (Monstrinho), em Ourinhos (SP), com ESPN Brasil. Ourinhos venceu o primeiro e o terceiro jogos por 77 a 74 e 90 a 67. Americana ganhou a segunda partida por 78 a 75.