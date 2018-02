Ourinhos está fora da Liga Mundial A equipe feminina de basquete do Ourinhos perdeu, nesta quinta-feira, para o WCBA All Stars, da China, por 72 a 62, e foi eliminada da Liga Mundial de Clubes, que está sendo disputada em Samara, na Rússia. Com uma vitória e duas derrotas, o time do interior paulista ficou na terceira colocação do Grupo B e não conseguiu vaga nas semifinais. A cestinha do jogo foi Micaela, com 24 pontos. Lisdeivi também se destacou com 20 pontos e 14 rebotes. Nesta sexta, o Ourinhos enfrentará o WKBL, da Coréia do Sul, na disputa do 5.º ao 8.º lugares.