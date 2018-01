Ourinhos está na final do Nacional O Ourinhos é o primeiro finalista do Campeonato Nacional Feminino de Basquete. Mesmo fora de casa, o time venceu Catanduva por 67 a 46, nesta terça-feira, e fechou a série em 3 a 0. Atual campeão do Nacional, Ourinho chegou à sua 22ª vitória seguida. No jogo desta terça-feira, destaque para Chuca e Lisdeivi, que fizeram 18 pontos cada. Na outra semifinal do campeonato, o São Caetano ganhou do Sport na prorrogação, por 81 a 74, também nesta terça-feira, em Recife - houve empate de 72 a 72 no tempo normal. Com isso, a equipe paulista lidera a série melhor-de-cinco jogos por 2 a 1 e só precisa de mais uma vitória para ir à final. São Caetano e Sport voltam a jogar nesta quarta-feira, às 20h30 (horário de Brasília), em Recife.