Ourinhos fica a uma vitória da decisão O FIO/Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos ganhou neste sábado por 81 a 54 do Jesus Adolescente/CELT/Catanduva (SP), em Ourinhos (SP), e está a apenas uma vitória da finalíssima do Campeonato Nacional de basquete feminino, já que vence a série semifinal por 2 a 0. O próximo jogo será na terça-feira, em Catanduva (SP) e o time de Ourinhos vai com o retrospecto de 21 vitórias seguidas na competição.