Ourinhos fica a uma vitória da final O time de Ourinhos ficou a uma vitória da final do Campeonato Nacional Feminino de Basquete, ao derrotar o Uberaba, por 97 a 54 (51 a 29), nesta segunda-feira à noite, no Ginásio Monstrinho, em Ourinhos. Com este resultado, o time de Janeth abre uma vantagem de 2 a 0 na série semifinal melhor de cinco jogos. No primeiro duelo o time de Ourinhos, sábado, vencera por 90 a 59. O terceiro jogo está marcado para quarta-feira, às 19 horas, mais uma vez em Ourinhos. Na outra semifinal, Americana venceu São Caetano, por 72 a 66, no ABC paulista, domingo, e lidera a série por 1 a 0. As duas equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira, às 20h30, em Americana.