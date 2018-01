Ourinhos fica a uma vitória do título Ourinhos está a uma vitória do título nacional feminino de basquete. Neste domingo, jogando em casa, a equipe derrotou Americana por 78 a 77 (43 a 38) e fez 2 a 1 na série melhor-de-cinco jogos que definirá a campeã brasileira. As duas equipes voltam a se enfrentar na terça-feira, em Americana. Janeth foi a cestinha, com 28 pontos para o time da casa ? Erika fez mais 22 e ainda pegou 7 rebotes para Ourinhos. A melhor de Americana foi Micaela, com 20 pontos. Americana venceu o primeiro confronto, em casa, por 80 a 59. Ourinhos ganhou o segundo, também em casa, por 88 a 74. ?Os dois primeiros jogos foram atípicos. No terceiro, prevaleceu o equilíbrio que se poderia esperar na final?, afirma Geisa, de Americana. O técnico de Ourinhos, Antônio Carlos Vendramini, aproveitou a boa partida para um desabafo. ?O basquete está mostrando sua grandeza. Precisa ser melhor olhado.?