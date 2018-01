Ourinhos fica a uma vitória do título Em casa, Ourinhos venceu Americana por 74 a 55, nesta terça-feira, e fez 2 a 1 na série final, em melhor-de-cinco jogos, do Campeonato Nacional Feminino de Basquete. Com isso, Ourinhos ficou a uma vitória do título inédito, que pode ser conquistado nesta quarta-feira mesmo: o quarto jogo da série, no mesmo local, é às 18h30 - com transmissão da SporTV. O destaque do jogo desta terça-feira foi a ala Janeth, que marcou 24 pontos para Ourinhos. ?Vamos com tudo para conquistar o título nesta quarta-feira?, avisou o técnico Antonio Carlos Vendramini. O técnico Paulo Bassul, da atual campeã Americana, saiu chateado com a performance de sua equipe na partida desta terça-feira. "Vamos esfriar a cabeça e buscar a vitória no próximo jogo para empatar a série", disse.