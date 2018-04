Ourinhos fica perto das semifinais da LBF ao vencer a Mangueira

SÃO PAULO - O Ourinhos está bem próximo de garantir a classificação para as semifinais da Liga de Basquete Feminino (LBF) após a vitória sobre o Mangueira por 65 a 49, neste sábado, no Rio.

A segunda partida da melhor de três será disputada segunda-feira na cidade paulista e basta ao time paulista vencer para enfrentar o Americana na briga por uma vaga na decisão do título.

Com o apoio da torcida, as cariocas tomaram a iniciativa e fecharam o primeiro quarto ganhando por 16 a 14. Depois disso, só deu o time paulista, dirigido por Antonio Carlos Barbosa, que aproveitou o banco de reservas para conseguir a vitória.

A pivô cubana Plutin, de Ourinhos, que começou a partida como reserva, foi a cestinha do encontro com 23 pontos e a média de 88% de aproveitamento no fundamento, se destacando nos arremessos de três pontos e nos rebotes ofensivos. Isabela Ramona foi o destaque de Mangueira, com 11 pontos.

Outro jogo. Sem sofrer grandes sustos, apesar de algumas oscilações durante a partida, Catanduva bateu Joinville por 94 a 64, no primeiro jogo da melhor de três. As atuais campeãs nacionais comandaram desde o início o marcador do Ginásio Ivan Rodrigues, na cidade do interior catarinense, e podem fechar a série na noite de segunda-feira em sua quadra com mais uma vitória.

Atualizado às 22h14 para acréscimo de informações