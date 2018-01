Ourinhos ganha a 13.ª seguida no Nacional O Fio/Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos conseguiu na noite desta terça-feira, em Santo André (SP), sua 13.ª vitória consecutiva pelo Campeonato Nacional de basquete feminino. Bateu o Santo André por 99 a 63 e, com isso, o time do interior paulista manteve a liderança do torneio com 100% de aproveitamento. A competição teve ainda mais dois jogos: Jesus Adolescente/Celt/Catanduva 65 x 62 Wimpro/Guarulhos, em Catanduva; e Limpol/São Caetano 105 x 50 APUC/Goiás, em São Caetano do Sul. Nossa Liga - Pelo torneio masculino da NLB, foram disputados dois jogos: Ulbra/Mogi 84 x 69 Corinthians/RS e Keltek Basketball 104 x 54 Unifeob/Esportiva.