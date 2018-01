Ourinhos ganha e está perto da taça do Nacional Ourinhos está a uma vitória do título de campeã brasileira de basquete. Com 32 pontos de Chuca, o time de Antônio Carlos Vendramini venceu nesta sexta-feira São Caetano por 72 a 54, com um espetacular arremesso de Gattei da linha dos três pontos, já com o cronômetro zerando. Ourinhos, que havia vencido a primeira partida (71 a 52), lidera a série melhor-de-cinco por 2 a 0. O Fio/Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos fica com o título se voltar a vencer o Limpol/São Caetano no domingo, às 13 horas (com SporTV), em São Caetano. ?Demos um grande passo para o título?, observou Vendramini.