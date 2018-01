Ourinhos ganha e vai para a final O Ourinhos ganhou nesta segunda-feira por 80 a 55 do São Caetano, em casa, e garantiu sua classificação para a final do Campeonato Nacional de basquete feminino, fechando a série semifinal em 3 a 1. Com isso, o Ourinho enfrenta Americana na decisão do título, que começa na sexta-feira também em melhor de cinco jogos. A cestinha do jogo foi Lisdeivi, do Ourinhos, com 25 pontos.