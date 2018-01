Ourinhos ganha por 84 pontos a mais O Ourinhos garantiu em casa, nesta quinta-feira, uma vitória histórica por 84 pontos de vantagem: 125 a 41 no Goiás, na abertura do returno do Nacional feminino de basquete. Com isso, o time do interior paulista chega à sua nona vitória em nove jogos e mantém a liderança com 100% de aproveitamento. No outro jogo disputado nesta quinta, o São Caetano venceu por 72 a 50 o Sport Recife. Paulista masculino - Os resultados dos jogos desta quinta-feira foram: Franca 93 x 82 São Caetano; Bauru 72 x 82 Americana; Rio Claro 80 x 79 Assis; e Paulistano 87 x 81 Limeira.