Ourinhos iguala recorde no basquete O Ourinhos começou bem a disputa da semifinal do Campeonato Nacional Feminino de Basquete. Mais do que fazer 1 a 0 na série melhor-de-cinco jogos contra Uberada, ao ganhar por 90 a 59, fora de casa, na noite de sábado, a equipe conseguiu sua 15ª vitória seguida na competição, igualando o recorde do Fluminense em 1998. O destaque do time de Ourinhos, que conta com Janeth, foi a pivô Érika: marcou 21 pontos e pegou 15 rebotes. As duas equipes voltam a se enfrentar na segunda-feira, às 19 horas, em Ourinhos. Outra semifinal - São Caetano recebe a Unimed/Americana neste domingo, às 20h30, na abertura da série melhor-de-cinco jogos - a SporTV transmite ao vivo.