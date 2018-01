Ourinhos imbatível: 14.ª vitória seguida O Fio/Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos conseguiu nesta quinta-feira ampliar ainda mais sua vantagem na liderança do Campeonato Nacional de basquete feminino: garantiu sua 14.ª vitória em 14 jogos (100% de aproveitamento), ao vencer por 111 a 75 o Jesus Adolescente/Celt/Catanduva, em Ourinhos (SP). A vantagem do time do interior sobre o segundo colocado é grande, pois o Limpol/São Caetano tem 85,7% de aproveitamento (12 vitórias e duas derrotas). O time do ABC, por sinal, também jogou nesta quinta e ganhou do Wimpro/Guarulhos por 87 a 64, na casa do adversário. Os outros dois resultados da sexta rodada do returno foram: Associação/São Bernardo 102 x 62 Apuc/Goiás, em São Bernardo do Campo (SP); e Santo André 76 x 75 Pão de Açúcar/Unimar/Marília, em Santo André (SP).